OSÓRIO – Na última quinta-feira (31), o prefeito Roger Caputi esteve reunido em seu gabinete com os secretários e assessores municipais para avaliar o andamento do processo de revisão do Plano Diretor da cidade e definir as próximas ações. Durante o encontro, o Arquiteto e Urbanista da Equipe de Gestão Territorial, Alencar Massulo, apresentou o trabalho que está em andamento e informou sobre a necessidade de participação de todos os setores da Administração Pública Municipal.

Segundo Alencar, o Órgão Técnico e o Conselho do Plano Diretor estão reunindo as demandas que vêm da gestão permanente do planejamento. Em paralelo, o Instituto Federal deseja unir-se na geração de dados e estudos sobre o tema. De uma forma muito especial, a partir deste mês, as crianças serão ouvidas e darão sugestões de como elas querem a cidade de Osório.

A participação dos pequenos é uma iniciativa inovadora na qual a Equipe de Gestão Territorial vem trabalhando. Segundo Massulo, “tem sido fundamental o apoio da Secretaria Municipal de Educação, bem como o suporte técnico da Rede Internacional Cidade das Crianças, o que nos dá a certeza de que teremos, além de todas as demais informações, um olhar diferenciado da cidade”.

O prefeito Roger Caputi, por sua vez, salientou a importância do trabalho integrado entre os setores da Administração para que o Plano Diretor possa refletir mais claramente o que a cidade é e o que Osório quer ser nos próximos anos. E que, para isso, é essencial o espírito de colaboração na produção das informações necessárias.

Para que seja mais fácil a participação das pessoas, foi criado o perfil @planodiretorosorio no Instagram, onde é possível tirar dúvidas, conversar com os técnicos e até mesmo enviar propostas de alteração do Plano. No site da prefeitura (osorio.atende.net/cidadao), há também um link para participação direta, sem a necessidade de abrir protocolo e livre de qualquer burocracia.

REVISÃO DO PLANO – O Plano Diretor, instituído em 2006, está passando por seu mais amplo processo de revisão, visto que a intenção, nesta oportunidade, é contar com a participação de diversos setores da sociedade, inclusive universidades, e abordar as questões e desenvolvimento urbano, áreas públicas, zona rural, meio ambiente, integração regional e diretrizes de educação, saúde, cultura, mobilidade, turismo e todas as demais áreas de atuação da Administração Municipal.

FOTO: PMO

