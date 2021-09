A prefeitura municipal, por meio da Assessoria de Esporte e Lazer, realiza atividades esportivas diariamente na Vila Olímpica. As ações, totalmente gratuitas, estão disponíveis para o público de diferentes idades. As inscrições podem ser realizadas no administrativo da Vila Olímpica de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h e 30min às 17h e 30min. Mais informações no telefone: (51) 3663-8315. A seguir veja as atividades disponíveis:

MODALIDADE FAIXA

ETÁRIA DIA HORA LOCAL RESPONSÁVEL CONTATO Aikido De 15 a

20 anos Sábados Das 9h às 11h Ginásio

B Prof. Marcos

Aurélio – Balé De 9 a 13

anos Quartas e

Sextas Das 9h às 10h e 30min e

das 14h às 15h e 30min – Profa. Bianca

Maciel Dachi (51) 99575-

7027 Boxe De 8 a 32

anos Segundas e

Quartas Das 20h às 22h Ginásio

B Treinador Anildo – Caminhada Todas as

idades De Domingo a

Segunda Das 6h às 22h Pista de

Atletismo – – Ginástica A partir

de 50

anos Terças e

Quintas 15h Ginásio

B Profa. Anelise

Leotte – Ginástica e

Caminhada De 12 a

49 anos Segundas,

Quartas e

Sextas 8h – Profa. Karen – Judô De 7 a 20

anos Terças e

Quintas Das 19h e 15 min às 21h e

15min Pista de

Atletismo Sensei Adilson

Vaqueiro –

