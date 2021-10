A prefeitura osoriense lançou na tarde de terça-feira (5), os editais nos 173 e 174/2021 com os prazos para os períodos de rematrícula e transferência nas escolas municipais, relativo ao ano escolar de 2022.A seguir veja como ficou o calendário com as datas para realização dos procedimentos:

EDUCAÇÃO INFANTIL (De zero a cinco anos e 11 meses completos até 31/03/22)

As inscrições são realizadas na Central de Vagas do município de 10 fevereiro a 30 de novembro no site da prefeitura (osorio.atende.net), no ícone ‘Central de Vagas Online’. Vale ressaltar que as matrículas estão condicionadas ao encaminhamento da Central de Vagas para a escola onde houver vaga disponível, sendo a apresentação dos documentos feita na escola pelos pais ou responsáveis legais do aluno. A seguir veja a documentação necessária para a realização da matrícula:

* Certidão de Nascimento e/ou Identidade da criança (original e cópia);

Certidão de Nascimento e/ou Identidade da criança (original e cópia); * Comprovante de residência de água ou luz (somente estes serão aceitos) atualizado (original e cópia), em nome dos pais ou responsáveis, ou declaração escrita pelo proprietário do imóvel;

* CPF, RG ou CNH dos pais (original e cópia);

* Número de Identificação Social (NIS) do aluno;

Número de Identificação Social (NIS) do aluno; * Comprovante atualizado das vacinas fornecido pelo Posto de Saúde

As rematrículas são automáticas, mediante atualização dos dados cadastrais na escola, no período de oito a 30 de novembro de 2021. Já as solicitações de transferências devem ser feitas no Setor de Protocolo da prefeitura, entre os dias 1º e 10 de dezembro desse ano, mediante preenchimento de formulário específico. A divulgação dos contemplados com a transferência ocorre no dia 20/12.

Em caso de transferência no meio do ano letivo, referente a 2022, o prazo para fazer o pedido é de 27 de junho a oito de julho de 2022, também mediante a preenchimento de formulário específico. A divulgação dos contemplados com a transferência ocorrer no dia 20/07/22. Vale ressaltar que os pedidos são atendidos por ordem de protocolo, conforme vagas disponibilizadas nas escolas de preferência.

ENSINO FUNDAMENTAL (a partir de seis anos completos até 31/03/22)

As crianças que concluíram a Educação Infantil (Pré II), devem procurar as escolas do município ou do estado, a fim de realizar a matrícula para o 1º ano, no período de oito a 30 de novembro de 2021. Veja a documentação necessária para a matrícula:

* Certidão de Nascimento e/ou Identidade da criança (original e cópia);

Certidão de Nascimento e/ou Identidade da criança (original e cópia); * Comprovante de residência de água ou luz (somente estes serão aceitos) atualizado (original e cópia), em nome dos pais ou responsáveis, ou declaração escrita pelo proprietário do imóvel;

* CPF, RG ou CNH dos pais (original e cópia);

* Número de Identificação Social (NIS) do aluno;

Número de Identificação Social (NIS) do aluno; * Comprovante atualizado das vacinas fornecido pelo Posto de Saúde;

Comprovante atualizado das vacinas fornecido pelo Posto de Saúde; * Histórico escolar original e/ou guia de transferência.

As rematrículas vão ser automáticas, mediante atualização dos dados cadastrais na escola ou por meio do aplicativo EducarWeb, no período de 08 a 30 de novembro de 2021. Já as solicitações de transferências ocorrem a qualquer momento do ano e está condicionada à disponibilidade de vaga na escola pretendida.

Foto: Divulgação

