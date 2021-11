A prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, divulgou nesta semana o novo cronograma de coleta de lixo orgânico e seletiva no município. A seguir veja como ficou os dias do serviço em cada localidade da cidade:

ROTA COLETA DE LIXO – SELETIVA LOCAIS DIAS DA

SEMANA AMARELA Aguapés*, Arroio das Pedras, BR-101, Costa Verde, Encosta

da Serra, Livramento e Sertão Quartas de manhã AZUL Várzea do Padre Terças de manhã e

quintas de tarde Palmital Quintas de manhã e

tarde Estrada José Oliveira Ouriques (da Central de Triagem até a

Estrada do Mar) Sextas de manhã AZUL

CLARO Albatroz e Pitangas Terças e quintas de

tarde Caravágio Terças e sábados de

manhã BORDÔ Borússia Segundas de manhã BRANCA Caiu do Céu e Porto Lacustre Terças a tarde e

sábados de manhã LARANJA Laranjeiras Segundas e sextas de

manhã Estrada da Perua Segundas e sextas de

tarde Passinhos Quartas de manhã PRETA Centro (da lateral da BR-101 até a Costa Gama) Quartas e sábados de

tarde ROSA Panorâmico, Vila da Serra e Condomínios Bellville, Interlagos

e Parque da Lagoa Terças e quintas de

manhã Farroupilha Terças e sextas de

manhã Medianeira Terças e sábados de

manhã ROXA Bosques do Albatroz Segundas a tarde Vila Popular Quartas de manhã Campos de Dentro, Estrada José Oliveira Ouriques*, Presídio,

Santaluzia, Serramar e Vila Petrobrás Sextas de manhã Parques Real e Do Sol Quartas e sábados de

tarde VERDE Atlântida Sul e Mariápolis Terças e quintas de

manhã VERMELHA Glória e Sulbrasileiro Quintas a tarde e

sábados de manhã

LOCAIS DIAS DA SEMANA AMARELA Todos Terças, quintas e sábados de manhã AZUL Todos Terças e sextas de tarde Albatroz e Pitangas Segundas, quartas e sextas de manhã AZUL CLARO Caravágio Segundas, quartas e sextas de manhã e tarde Borússia – do núcleo Santa Rita até a Escola Ângelo Gamba Terças a tarde e sábados de manhã BORDÔ Borússia – Rota completa Quintas de manhã e tarde BRANCA Todos Segundas, quartas e sextas de manhã e tarde Passinhos Terças de manhã LARANJA Estrada da Perua e Laranjeiras Terças, quintas e sábados de manhã PRETA Todos De segunda a sábado pela parte da manhã ROSA Todos Segundas, quartas e sextas de manhã e tarde Todos menos o Presídio Terças, quintas e sábados de manhã ROXA Presídio Quintas de manhã VERDE Todos Segundas, quartas e sextas de manhã VERMELHA Todos Segundas, quartas e sextas de manhã ROTAS COLETA DE LIXO – ORGÂNICA

*Até a divisa com Maquiné.

**Até Central de Transbordo.

FOTO: PMO

