Prefeitura do Litoral é denunciada por aumento do IPTU e na taxa de lixo

A prefeitura de Balneário Pinhal foi denunciada ao Ministério Público Estadual (MP-RS) por conta de um aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2023 e da taxa de lixo, que foi considerado abusivo pelos moradores do município. A denúncia se deu após moradores fazerem relatos pelas redes sociais que a cobrança do IPTU 2023 deveria ser anulada na cidade do Litoral Norte por conta de regras que foram modificadas de maneira arbitrária, conforme alegação dos moradores.

A prefeitura, por sua vez, argumenta que não houve reajuste, apenas a mudança da forma de cálculo da tributação considerando a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), no caso do IPTU, e Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M), no caso das demais taxas, incluindo de limpeza urbana.

Ainda de acordo com a autoridade municipal, a alegação é de que houve uma atualização cadastral, na qual foi realizada o levantamento de todos os lotes de Balneário Pinhal, procedimento este que não era feito há 22 anos. Portanto, o aumento teria levado em consideração todas as ampliações feitas ao longo deste período e que não estavam cadastrados no sistema do município. “Muitos imóveis pagavam somente por terreno baldio e passaram a pagar pela casa edificada”, alegou a prefeitura.

Entretanto, a justificativa não foi aceita pelos munícipes, que colocam não ter havido notificações acerca do recadastramento nem pelo Executivo e nem pelo Legislativo. Vale lembrar que as novas avaliações ocorreram mediante o uso de drones por uma empresa que foi contratada pela Prefeitura através de processo licitatório. Assim, alegando falta de transparência por conta da prefeitura, moradores formaram uma comissão que pede a anulação do IPTU 2023 e da cobrança da taxa de limpeza urbana.

“Até que seja colocado em ordem o recadastramento imobiliário e a taxa de lixo, e quais índices foram usados, que mantenha o valor da metragem do IPTU de 2022. Ela [prefeita] precisa primeiro organizar o que fez, já que o recadastramento foi feito todo errado”, diz Elvis Fontella Garcia, que atua como representante dos moradores.

Vale ressaltar que, segundo os moradores, o imposto deve ser regulado por meio da Lei Orgânica do Município. Assim, a taxa de lixo é cobrada de acordo com o metro quadrado do terreno. Em 2023, o reajuste do IPTU foi de 7,17% sobre o IPCA acumulado de setembro de 2021 a setembro de 2022. Nas demais taxas, o aumento foi de 8,25% observando a correção do IGP-M do mesmo período.

Foto: PMBP