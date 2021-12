Reunião tratou sobre aumento de efetivo no Morro da Borússia.

OSÓRIO – A prefeitura municipal esteve reunida com a Brigada Militar (BM) para discutir ações que devem ser realizadas na cidade nos próximos dias. Entre as principais discussões, esteve em pauta o patrulhamento no Morro da Borússia, local que tem sido atingido pelo furto de veículos no Mirante e Rampa de Voo Livre.

O prefeito Roger Caputi aproveitou a ocasião, para solicitar ao comandante do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM), o tenente-coronel Humberto Medeiros, o aumento do patrulhamento nessa região. Outra questão debatida foi o prolongamento da Rua Marechal Floriano, área localizada dentro do quartel da Brigada Militar, e que servirá para novos empreendimentos no município, visto que há empreendedores já dispostos a investir no local. Vale ressaltar que está prevista uma nova reunião entre prefeitura e a Brigada para os próximos dias.

Também estiveram presentes na reunião o secretário de Segurança Pública e Trânsito Moacir Galimberti, o presidente da Câmara de Vereadores Ed Moraes e a Major da Brigada Militar (BM) Rúbia Carini.

Foto: BM

