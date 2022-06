Prefeitura e Corsan realizam reunião para debater ETE

Prefeito Roger Caputi (direita) durante reunião com presidente da Corsan, Roberto Barbuti.

OSÓRIO – O prefeito Roger Caputi esteve reunido na última semana com o presidente da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), Roberto Barbuti, para debater sobre a Estação de Tratamento e Esgoto (ETE) da cidade. Também estiveram presentes o vereador Ed Moraes (MDB); o secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, Dirlei Souza; assim como servidores da prefeitura e da assessoria do deputado estadual Gabriel Souza (MDB).

Durante o encontro, o jurídico da Corsan informou que nos próximos dias deve ter novidades no processo e que existe a possibilidade da retomada das atividades da ETE. Além desta questão, foi tratado na reunião sobre um plano B para que se encontre uma alternativa para o funcionamento da estação. Roger afirmou que é necessário encontrar uma solução urgente para tratar o esgoto da cidade.

“Estamos nessa expectativa para que a estação entre em operação o mais breve possível. Somado a isso discutimos a alternativa de um plano B para a ETE, no caso da estação novamente sofrer algum tipo de ação que possa motivar uma nova paralisação. Colocamos isso na pauta e o que nos deixou mais tranquilo é que a Corsan já pensa nessa alternativa e está preocupada em resolver essa situação e de ter uma alternativa para o tratamento”, declarou o prefeito Caputi.

