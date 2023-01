Prefeitura e Governo do Estado discutem intervenção no São Vicente de Paulo

OSÓRIO – O prefeito Roger Caputi esteve reunido na segunda-feira (9), com o vice-governador Gabriel Souza e a secretária de Saúde do Estado Arita Bergmann. Também estiveram presentes o secretário municipal de Saúde Danjo Renê, as interventoras Suelen Arduin e Eleonora Gehlen Walcher, além de técnicos da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

O encontro teve como objetivo debater o planejamento administrativo do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) para 2023. Vale ressaltar que o Governo do RS, acatando uma decisão judicial do Ministério Público (MP), teve que assumir o comando da instituição em novembro do ano passado.

Durante a reunião, foram discutidos planos de ação de recuperação do HSVP e o futuro da administração do local, com a expansão de serviços para a região. “O Hospital possui capacidade de aumentar a oferta de especialidades. Estamos trabalhando para retomar o pronto atendimento em pediatria e para oferecer exames de imagem”, falou Arita. “Este é um Hospital estratégico no Litoral, que evita que os pacientes tenham necessidade de viajar a Porto Alegre ou à região metropolitana para serem atendidos”, completou a secretária estadual de Saúde.

O vice-governador ressaltou a necessidade de realizar ações que tenham resultados perenes e tornem a instituição sustentável. “O que pudemos perceber durante este período de intervenção do Estado é o esforço para recuperar as finanças da casa de saúde. É um trabalho permanente de gestão, com foco na entrega de serviços ao cidadão”, afirmou Gabriel Souza.

O prefeito Roger Caputi falou que após o início do período de intervenção estadual no Hospital, a população osoriense e os servidores demonstram maior confiança na instituição, com a retomada da credibilidade institucional. Já o secretário Danjo complementou dizendo que a relação da gestão do Hospital com a gestão municipal foi qualificada, não apenas para Osório, mas de outras cidades do entorno. “Estamos negociando a oferta de mais serviços, que são fundamentais para o futuro do hospital e da Saúde da nossa população”, declarou Danjo Renê.

Durante a ocasião, as interventoras apresentaram o plano de trabalho que estão realizando no Hospital, reforçando o que já foi implantado ou está em fase de implantação, como a regularização da farmácia do HSVP junto ao Conselho Regional de Farmácia (CRF), retomada de plantão presencial em algumas especialidades como cirurgia geral, abertura de novos leitos em Saúde Mental, habilitação federal de leitos hospitalares, a inclusão do São Vicente de Paulo em programas estaduais para angariar recursos como Cirurgia+ e Assistir, entre outros. “Estamos construindo estratégias e buscando entender o que é melhor para o Hospital. Também estamos buscando alternativas para serviços nas especialidades que o São Vicente de Paulo ainda não oferece”, explicou Suelen.