Na terça-feira (15), o prefeito Roger Caputi esteve visitando o Centro Universitário Cenecista da cidade (Unicnec). Em reunião com a Reitora Ludinara Scheffel; com os Pró-Reitores Alexandre Pinheiro (Administração e Planejamento) e Eduardo Ingrassia; e com a diretora do Colégio Cenecista Marquês de Herval, Paola Santos; foi debatida a parceria que o governo municipal pretende realizar com a Unicnec, assim como o retorno das aulas presenciais na instituição.

A diretoria da universidade aproveitou para apresentar alguns dos benefícios que a Unicnec e o Colégio Marquês de Herval estão oferecendo, como bolsas de 50% para cursos de Ensino à Distância (EaD) e presencial, diminuição da mensalidade do curso de Psicologia para ingressantes em 2021 e uma série de descontos para alunos evadidos, transferidos ou que desejem antecipar a semestralidade, além de outros benefícios para professores e servidores.

Vale ressaltar que a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC), responsável pela administração da Unicnec e da Escola Marquês, vive uma crise financeira desde o ano passado (agravada pela pandemia), o que culminou em uma série de demissões de profissionais. A parceria entre a instituição e o Executivo local visa o auxílio para que as instituições de ensino não tenham que encerrar suas atividades e acabar fechando completamente na cidade.

Após a visita, Roger falou sobre a importância da Unicnec para o município: “Tive a grata satisfação de conversar com a reitoria e a diretora da escola e perceber a retomada das atividades e a satisfação dos alunos em voltar para a sala de aula. E o mais importante disso tudo, foi ver a reorganização da faculdade e da escola e o crescente aumento do número de alunos, que é muito importante para instituição. Foi gratificante visitar a Unicnec e o Marquês (de Herval) e presenciar esse novo momento da instituição”, declarou o prefeito Caputi.

FOTO: PMO