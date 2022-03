OSÓRIO – O Executivo encaminhou o projeto de reajuste do auxílio alimentação dos servidores municipais para Câmara de Vereadores. Durante live realizada na noite de segunda-feira (7), o prefeito Roger Caputi aproveitou para explicar o projeto e como ele irá funcionar caso seja aprovado pelo Legislativo osoriense.

Segundo Roger, o benefício será concedido no valor fixo de mil reais para os servidores com carga horária semanal de 40 horas e 500 reais para aqueles com carga horária de 20 horas semanal, sendo creditado até a data do pagamento da folha.Atualmente o benefício é de aproximadamente R$ 570,00.

Conforme o prefeito, caso se confirme, esse seria o primeiro aumento no vale após o período de cinco anos. Para isso acontecer, foi realizado uma série de estudos para observar o quanto o aumento irá representar a mais no final do ano na questão de gasto para o município.

Caputi fez questão de destacar que o aumento no vale alimentação não só, valoriza o servidor, quanto, ao mesmo tempo, servirá como uma injeção no comércio local: “O servidor merecia esse olhar. É um valor importante para o servidor e a economia do município, porque a maior parte desse valor vai ser gasto dentro da cidade. Esse aumento (no vale alimentação) é fundamental. Questão de respeito e valorização do trabalho (dos servidores). Mas, acima de tudo, de muito zelo com a economia do município”, declarou o prefeito Roger.

Vale ressaltar que, caso o projeto seja aprovado na Câmara, os servidores da prefeitura passariam a receber um valor de até 2.400%, visto que os servidores do Legislativo recebem cerca de 40 reais de auxílio alimentação. Os vereadores seguem analisando o projeto e ainda não há previsão de quando ele será colocado em votação.

Confira os percentuais do aumento do auxílio alimentação, por classe do quadro geral dos servidores municipais:

SALÁRIO AUMENTO SALÁRIO AUMENTO Padrão 1 28,54% Padrão 6 13,93% Padrão 2 26,73% Padrão 7 11,71% Padrão 3 23,05% Padrão 8 9,76% Padrão 4 19,48% Padrão 9 4,86% Padrão 5 17,92% Padrão 10 3,46%

