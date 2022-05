Prefeitura encerra atendimento no Centro Covid

OSÓRIO – Devido ao baixo número de caso de Covid-19 no município, a prefeitura local decidiu por encerrar o atendimento no Centro de Atendimento Covid. O anúncio foi feito pelo prefeito Roger Caputi e pelo secretário de Saúde Danjo Renê, em vídeo divulgado nas redes sociais da prefeitura, na manhã de segunda-feira (2).

Danjo ressaltou que o ato só foi possível graças ao avanço da vacinação e pediu que todos se vacinem. Conforme o secretário, os atendimentos estarão sendo realizados nas unidades de saúde do município.

FOTO: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some