OSÓRIO – A prefeitura realizou na tarde de sexta-feira (11), a entrega de 25 novos veículos para as secretarias municipais. Desses, 10 foram para a Secretaria da Sáude, cinco para a de Administração, três para a de Educação, três para a de Obras e Saneamento, dois para a de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, um para a de Desenvolvimento, Cultura, Turismo e Juventude e outro para a de Finanças.

A ação tem o intuito de qualificar os serviços prestados pela prefeitura, atendendo as necessidades e demandas da população osoriense. Os veículos foram alocados, por meio de contrato de um ano, podendo ser renovado pelo mesmo período, caso o Executivo decida por isso.

Segundo o prefeito Roger Caputi a decisão foi tomada com base em números, visto que a compra do veículo acarretaria num gasto maior para a prefeitura, já que teria que gastar com manutenção, IPVA, seguro, revisões, etc. Conforme o vereador Ed Moraes (MDB), esses gastos já estão inclusos no contrato assinado pela prefeitura.

Foto: PMO

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some