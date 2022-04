OSÓRIO – A prefeitura, por meio do Gabinete da Primeira Dama, realizou a entrega de aproximadamente 60 quilos de alimentos para a pastoral social das paróquias Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora do Caravágio. Os donativos foram arrecadados na última edição do Bazar É Daqui Tem Valor.

A primeira-dama da cidade, Carine Azeredo, realizou a entrega aos agentes da pastoral, que agradeceram a destinação. Segundo eles, os alimentos vão atender cerca de 112 famílias cadastradas na pastoral.

Foto: PMO

