OSÓRIO – A prefeitura realizou na manhã de quarta–feira (12), a entrega de duas cadeiras anfíbias para as praias de Atlântida Sul e Mariápolis, no intuito de dar acessibilidade a todos. A cadeira anfíbia é uma cadeira de rodas exclusiva para uso de cadeirantes terem acesso à praia, com materiais resistentes à água, sem risco de atolar ou afundar.

Entretanto, o cadeirante não consegue mover a cadeira sozinho, sendo necessária a presença de outra pessoa para auxiliá-lo. Pensando nessa questão, as cadeiras estarão disponíveis no Quisque do Neco, em Atlântida Sul e na Guarita 106, em Mariápolis, sendo obrigatório uso auxiliado pelos guarda-vidas das respectivas praias.

O secretário municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, Eduardo Pellegrini, destacou a importância desta acessibilidade, visando o acesso à beira-mar das praias do município a todos. “É um trabalho de toda a administração pública, onde conseguimos colocar em prática o uso da cadeira. Junto com os Bombeiros e o pessoal do Quiosque do Neco, vamos conseguir dar acesso à beira-mar a todos que necessitam deste auxílio e que há anos estava esquecido”, declarou o secretário.

Já o prefeito em exercício Martim Tressoldi também ressaltou a importância do projeto. “Somos muito gratos de estarmos realizando esta entrega, pois é um momento que podemos ajudar o semelhante e dar uma qualidade de vida melhor a elas, dando acessibilidade e chance de todos desfrutarem das nossas praias”, afirmou Tressoldi.

