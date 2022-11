Prefeitura entrega certificados do Qualifica Osório

OSÓRIO – Na última terça-feira (22), foram entregues os certificados ao concluintes dos cursos desenvolvidos por meio do Programa Qualifica Osório. Ao todo, 39 alunos dos cursos ‘Preparando-se para o primeiro emprego’ e ‘Instalação e manutenção de aparelhos de refrigeração split’, foram contemplados com os certificados.

Durante a ocasião, o prefeito Roger Caputi aproveitou para parabenizar os alunos e ressaltou a importância dos cursos do Qualifica Osório. “Quero deixar aqui meus parabéns a todos os alunos pelo esforço e dedicação, tenho certeza que esse curso qualifica vocês para o mercado de trabalho. Queremos com esses cursos gerar novos empregos e também com isso oportunizar novas fontes de renda”, declarou o prefeito.

Já o secretário de Desenvolvimento, Eduardo Pellegrini, frisou a importância de oportunizar ao cidadão a possibilidade de se qualificar. “O Qualifica Osório tem como principal objetivo qualificar o cidadão e inserir os alunos no mercado de trabalho. Quero agradecer o Senac pela parceria e tenho certeza que o Qualifica trará muitos benefícios para a nossa cidade”, afirmou o secretário.

Também estiveram presentes a diretora do Senac Cassiane Liberalesso, o coordenador do FGTAS/SINE Romi Krás, a consultora de Vendas do Senac Taíse Silva e os professores Rochele Marques e José Soares.

QUALIFICA OSÓRIO

O Qualifica Osório é uma realização da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude. O objetivo com o programa é levar qualificação profissional à população osoriense e também oportunizar acesso ao mercado de trabalho, gerando novos empregos e renda ao cidadão. Ao todo estão sendo oferecidos seis cursos: Excelência no atendimento; Preparando-se para o primeiro emprego; Técnicas básicas de corte e costura; Instalação e manutenção de aparelhos de refrigeração split; Técnicas de manicure, pedicure e bem-estar; e Marketing digital para iniciantes.

FOTO: PMO