A prefeitura municipal, por meio do Gabinete da 1ª dama realizou nessa semana, a entrega de alimentos e agasalhos a instituições religiosas da cidade. Os donativos foram arrecadados por meio da Campanha do Agasalho – Osório Unido para Aquecer, da parceria da prefeitura com o concurso Nova Garota Verão, e também, das doações realizadas durante a vacinação contra a Covid-19.

O prefeito Roger Caputi e 1ª dama Carine Azevedo entregaram as doações aos representantes das igrejas Católicas da cidade e para a Associação Gerando Salvação. As instituições vão fazer a identificação de famílias em situação de vulnerabilidade, as quais vão ser contempladas com os alimentos e as roupas.

Carine aproveitou para reiterar essas parcerias em prol de ajudar a população osoriense. “Essa soma de esforços representa um grande auxílio às famílias em vulnerabilidade social. Continuamos engajados no trabalho de ajuda as pessoas que necessitam nesse momento”, declarou a primeira-dama.

Foto: PMO