Prefeitura entrega obra no ginásio da Cordeiro de Farias

OSÓRIO – A prefeitura realizou na manhã de quarta-feira (15), a entrega das obras do Ginásio Professora Tia Terezinha Martins D’ávila da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) General Cordeiro de Farias, no Palmital. O ato contou com a presença do prefeito Roger Caputi, do secretário de Educação Dilson Maciel, do presidente da Câmara de Vereadores Charlon Muller, da diretora da Cordeiro de Farias Ana Carolina Ferri, do engenheiro Rafael Fofonka, entre outras autoridades, além de professores, funcionários, servidores e alunos da escola.

A diretora Ana Carolina aproveitou a ocasião para agradecer a todos os responsáveis pela realização das obras. Segundo ela, está sendo elaborado um estatuto para que a comunidade do Palmital também possa usufruir das dependências do ginásio.

Prefeito Roger Caputi realizou a entrega da obra na

manhã de quarta-feira (15).

A obra de 11 meses consistiu na recuperação da quadra poliesportiva, a qual teve seu parquê retirado, sendo construindo um novo piso acimentado. Foram instaladas novas tabelas de basquete e goleiras e realizada a demarcação e linhas do local. O ginásio também teve o seu teto reconstruído, além de receber trocas de vidros das janelas, substituição das aberturas, assim como a reforma da cozinha e banheiros. Também foi realizada a pintura interna e externa de todo o ginásio. Entre outras obras, também houve manutenção na calçada do complexo e a troca de toda a iluminação, assim como a central de energia.

A obra de recuperação custou cerca de R$ 600 mil. Segundo o secretário Dilson, além da obra, está sendo realizado o Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) da Escola, num valor previsto de 80 mil reais. Ele ressaltou a importância do trabalho “extremamente necessário” para segurança das escolas. Já o prefeito destacou a importância da obra para toda a comunidade do Palmital: “Parabéns pela obra. Que ela seja referência para as demais que ainda estão por vir”, declarou Roger.

Fotos: Divulgação

