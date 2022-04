Prefeitura entrega reforma na Bem-Me-Quer

Secretário Dilson, promotora Cristiane, Diretora Lisiane e prefeito Roger.

OSÓRIO – A prefeitura realizou na tarde de quarta-feira (20), a entrega da reforma e revitalização da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Bem-Me-Quer. Entre os serviços, foram realizados reparos nos rebocos, concertos na instalação elétrica e de água, concerto de telhas, substituição do piso, pintura, instalação de bancadas de granito, duchas e pias, etc.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Roger Caputi, do secretário de Educação Dilson Maciel, a promotora regional de Educação Cristiane Dela Méa Corrales, da diretora da Bem-Me-Quer Lisiane Goulart, entre outras autoridades, além de professores, funcionários e alunos da escola.

“É um dia de alegria e festa para nós. Dia que estamos falando na revitalização da Bem-Me-Quer. O que é revitalizar? É dar uma nova vida. E é isso que estamos vendo na nossa escola”, declarou Lisiane Goulart. Trabalhando há 15 anos na Escola, a diretora da instituição ressaltou a importância das obras para a comunidade, que vinha sofrendo com diversas carências e necessidades ao longo do tempo. No final, ela agradeceu o olhar e reconhecimento da prefeitura com a escola, que está proporcionando “um ambiente agradável e acolhedor, com atendimento de qualidade aos alunos”.

O secretário Dilson destacou o compromisso do governo, tendo como prioridade a Educação, ressaltando que o trabalho só é possível devido ao grupo forte da Secretaria, que ajuda e está sempre à disposição para qualquer necessidade.

Já o prefeito Roger, ressaltou o fato de poder realizar necessidades que eram pedidas para ela na época de vereador e que hoje pode resolver. “É gratificante poder saber que as crianças se sintam acolhidas de vir para a escola com serviço e educação de qualidade. E podem ter certeza que seguiremos fazendo o nosso trabalho com responsabilidade, seriedade e zelando pelos recursos públicos, que é fundamental”.

