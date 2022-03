OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está com o Edital (nº 072/2022) aberto para a contração emergencial de Professor Itinerante. Ao todo, são 80 vagas, sendo 55 de Facilitadores de Aprendizagem e 25 para Educador Físico.

Para ter acesso ao Edital ou mais informações, acesse o site da prefeitura (osorio.atende.net), na guia ‘Processo Seletivo’ e clique em ‘PSS – SEC. EDUCAÇÃO’. Para se inscrever, a pessoa precisa comparecer até a prefeitura, na Avenida Jorge Dariva, 1.251, na região central, até a próxima terça-feira (22), com toda a documentação exigida. O valor da inscrição é de 50 reais. O horário de atendimento é das 8h e 30min às 11h e das 13h e 30min às 16h e 30min.

Vale destacar que contratação será efetivada tão logo a Câmara de Vereadores aprove o Projeto de Lei (PL 022/2022), o qual tem por objetivo implementar e regulamentar a Hora Atividade de um terço dos professores do município. Porém, o PL segue em análise e não tem data para ser votado.

Foto: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some