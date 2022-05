Prefeitura instala pontos de internet gratuita na cidade

OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, está realizando a instalação de novos 15 pontos de internet grátis em locais públicos da cidade. A população terá acesso a internet nos seguintes pontos:

Praça Alvício Trindade (Albatroz); Praça das Carretas e da Catedral (Centro); Praça José Antônio Trespach (Panorâmico); Pista de Skate no bairro Caiu do Céu; Praça do Amigo (Atlântida Sul), Praças Adão Rosa dos Reis e Inácio Manoel da Silva (Medianeira); quiosque do CCBM, Praça Lucas José Guasseli (Caravágio); Praça Salin Nuri (Glória); Praça Benjamim Daniel Ferreira (Passinhos); Rampa de Voo Livre na Borússia e na Vila Olímpica.

O secretário de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude Eduardo Pellegrini destacou a importância da ação do poder público. “Com a instalação desses 15 pontos de internet grátis vamos proporcionar à população que ela tenha esse benefício de poder acessar a internet nesses espaços públicos. É um avanço para as comunidades do nosso município e estamos trabalhando com o intuito de qualificar ainda mais esse serviço disponibilizado pela prefeitura”, declarou o secretário.

FOTO: PMO

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some