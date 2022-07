Prefeitura lança Acelera Osório

OSÓRIO – A prefeitura local realizou na tarde de quinta-feira (7), o lançamento do Acelera Osório. O programa vai auxiliar pequenos empreendedores do município com um auxílio financeiro para investimento de suas empresas. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, em parceria com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Osório (Acio).

Ao todo, devem ser beneficiadas 33 empresas da cidade, com cada uma delas recebendo R$ 10 mil, totalizando o valor de R$ 330 mil de financiamento, todo destinado de recursos do Executivo. Vale ressaltar que, segundo o prefeito Roger Caputi, o valor inicial seria de R$ 80 mil. Mas, após estudos, foi possível conseguir mais R$ 250 mil para dar sequência ao projeto. Conforme a prefeitura, o valor poderá ser pago em até 36 vezes, com juros de 6% ao ano. Lembrando que, o início do pagamento terá carência de 12 meses.

Podem participar micro e pequenas empresas, além de microempreendedores individuais (MEIs). Para isso, as empresas devem possuir Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) no município a pelo menos um ano. Os recursos serão destinados a projetos de investimento relacionados a expansão ou modernização; aquisição de equipamentos ou máquinas; execução, ampliação ou reforma de estrutura; e a geração de emprego e renda.

Presente na cerimônia, o presidente da Câmara de Vereadores Charlon Muller destacou a importância do projeto “pós-pandemia”: “O programa visa beneficiar pequenos e médios empresários de Osório, incentivando com recursos e, através disso, gerando empregos e movimentando a economia da nossa cidade”, declarou o vereador Charlon.

Em sua fala, Roger lembrou que o Acelera Osório vai auxiliar apenas uma pequena parte dos empresários locais. Mas ele garantiu, que a prefeitura está trabalhando para que, futuramente, mais empresas possam ser beneficiadas. Devido a pandemia, muitas empresas acabaram tendo que fechar as portas e outras tantas suaram para conseguir se manter abertas. Conforme o prefeito, algumas empresas precisam de apoio e incentivo para se reerguererem e isso que o programa visa fazer: “Na medida que eles (os empresários) crescem, eles pagam mais impostos e o município arrecada e re-investe mais”, explicou o prefeito Caputi.

Já quanto aos critérios de seleção dos contemplados, o prefeito afirmou que estão sendo feitos ajustes para que o processo seja feito de forma justa, transparente e sem apadrinhamento, visto que só serão selecionados aqueles que se encaixarem nos quesitos exigidos.

Também estiveram presentes no lançamento do Acelera Osório o secretário de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, Eduardo Pellegrini; o presidente da Acio Sérgio Madalena; o assessor da Secretaria de Desenvolvimento, Bruce Paz; entre outras autoridades.

Fotos: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some