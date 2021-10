A prefeitura osoriense realizou na segunda-feira (18), o lançamento do Edital ‘Cultura em Movimento’. O edital (no 197/2021) vai selecionar profissionais da cultura, prejudicados pela pandemia, os quais vão receber um auxílio financeiro. Ao todo, vão ser 203 selecionados, que vão receber o valor de R$ 800,00, sendo o pagamento feito em parcela única.

O auxílio vai ser pago em parceria do Executivo local (200 reais) com o Governo gaúcho, por meio da Secretaria Estadual de Cultura (600 reais). Ao todo, vão ser pagos R$ 162.528,61 (cento e sessenta e dois mil quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos), sendo aproximadamente R$ 121,9 mil destinados no Governo gaúcho e os outros R$ 40,6 mil por parte da prefeitura municipal.

Podem se inscrever pessoas físicas que exerçam atividade remunerada ao menos um ano que não tenham vínculo empregatício vigente, que tenham residência no município de Osório, que possuam conta bancária individual ativa, que tenham registro no Cadastro Municipal de Agentes Culturais, e que possam comprovar a atuação cultural, por meio de fotos e/ou links. Vale ressaltar que está proibida a participação de pessoas físicas que possuam algum vínculo empregatício, assim como aposentados, pensionistas, servidores municipais, menores de 18 anos de idade e pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos.

A inscrição pode ser realizada de forma presencial na Rua Barão do Triunfo, 1.077, na região central da cidade, onde a pessoa vai fazer o envio da documentação e autodeclaração necessária ao endereço: osorio.atende.net. De maneira online, as inscrições podem ser feitas pelo e-mail: culturaosorio2021@gmail.com, onde a pessoa vai poder anexar os documentos necessários. Para acessar o Edital ou ter acesso a mais informações sobre o processo de seleção acesse o site da prefeitura (osorio.atende.net/cidadao) e busque na barra de pesquisa por ‘Edital 197/2021’. As inscrições seguem até o dia 1º de novembro.

Foto: Divulgação

