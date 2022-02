OSÓRIO – A prefeitura municipal lançou na terça-feira (8), o Edital para a contratação temporária de Monitor Escolar Especial. Interessados devem comparecer à prefeitura, na Avenida Jorge Dariva, 1.251. O atendimento ocorre das 8h e 30min às 11h e das 13h e 30min às 16h e 30min e segue até a próxima segunda-feira (14). O Edital está disponível em: bit.ly/Edital031-2022 e também no site da prefeitura (osorio.atende.net/cidadão), no item ‘Editais’.

