A prefeitura publicou na terça-feira (25), o edital para o processo seletivo para os cargos de Servente, Técnico em Contabilidade e Técnico em Segurança de Trabalho. No total, está sendo disponibilizada uma vaga para cada função, com carga horária de 40 horas. O valor do salário para servente é de R$ 1.608,21 (mil seiscentos e oito reais e vinte um centavos). Já para os cargos de Técnico em Contabilidade e Segurança de o pagamento é de R$ 3.671,61 (três mil seiscentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos). As inscrições seguem até a próxima segunda-feira (31) e podem ser realizadas na prefeitura das 8h e 30min às 11horas e das 13h e 30min às 16h e 30min. O valor da inscrição é de 50 reais. Para mais informações sobre o Processo Seletivo acesse: http://bit.ly/Proc-Seletivo-Osorio.

Foto: Divulgação