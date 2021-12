O prefeito Roger Caputi realizou o lançamento do PAV em Osório.

OSÓRIO – Foi realizado na tarde de quarta-feira (15), o lançamento do Ponto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal (RF). O PAV é o modo de garantir a prestação de serviços da RF nas diversas localidades do país.

Com o PAV você pode regularizar o CPF, consultar seu CNPJ, conferir a situação da sua Declaração de Imposto de Renda, do seu Imposto sobre a propriedade Territorial Rural (ITR), entre outros serviços da Receita Federal, que não eram disponíveis na cidade, obrigando os moradores locais a irem a Tramandaí realizar esses serviços.

Segundo o prefeito Roger Caputi, o PAV vai ser “um facilitador a todos, qualificando as empresas e o cidadão de alguma forma”. Para a delegada Auditoria Fiscal da Receita Federal de Porto Alegre, Anelise Porn, esse é um grande ganho tanto para a população quanto para a Receita, que busca a aproximação com os municípios e a comunidade, para atender de melhor forma o cidadão. “É um trabalho em parceria. O município entra com o espaço físico e a gente realiza o trabalho de orientação para facilitar o acesso para que as pessoas consigam realizar o serviço desejado”, declarou a delegada.

Previsto para iniciar a atender a partir do próximo dia três de janeiro, o PAV vai estar localizado na Secretaria municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio dia e das 13h e 30min às 17h e 30min.

Foto: PMO

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some