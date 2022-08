Prefeitura lança programação dos Festejos Farroupilhas

OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, lançou na quarta-feira (10), a programação oficial dos Festejos Farroupilhas para 2022. O evento será realizado de 13 a 20 de setembro, no Parque de Rodeios Jorge Dariva, com entrada gratuita no Parque. A abertura oficial acontecerá no dia 13/09, a partir das 19h e 30min.

Neste ano, estão previstos diversos shows, como Chão de Areia, Cristiano Quevedo, Enzo Munari, Gaúcho da Fronteira, Jairo Lambari, Joca Martins, Lisandro Amaral, Quarteto Coração de Potro, entre outros. Já na parte campeira a programação contará com a realização do Campeonato Municipal de Laço, Taça Farroupilha e Gineteada. Os Festejos Farroupilhas também contarão com as apresentações artísticas do CTG Estância da Serra e do PTG Bocal de Prata.

Ainda está prevista a realização de Oficina Escola de Chimarrão, Missa Crioula e o tradicional Desfile da Semana Farroupilha que ocorrerá no dia 20/09, a partir das 15h. A seguir confira a programação completa do evento:

13/09/2022 – TERÇA-FEIRA

19h30min – Abertura oficial dos Festejos Farroupilhas

16/09/2022 – SEXTA-FEIRA

9h às 17h – Oficina Escola de Chimarrão

19h30 – Missa Crioula – PTG Bocal de Prata

20h – Taça Farroupilha

17/09/2022 – SÁBADO

8h – Campeonato Municipal de Laço

18h – Abertura Oficial da Taça Farroupilha,

Campeonato Municipal de Laço e Gineteada

APÓS ABERTURA

– Corrida do Tamanco

– Prova do Couro

– Apresentação Gineteada com pôneis

– Gineteada

18/09/2022 – DOMINGO

8h – Campeonato Municipal de Laço

15h – Vaca Parada

APÓS O TÉRMINO DA VACA PARADA

FINAL – Corrida do Tamanco

FINAL – Prova do Couro

FINAL – Gineteada com 10 montarias

20/09/2022 – TERÇA-FEIRA

14h – Concentração dos cavalarianos no Parque de Rodeios

15h – Desfile da Semana Farroupilha

17h30min – Encerramento da Semana Farroupilha

– Entrega da premiação dos campeões do Campeonato Municipal de Laço, Taça Farroupilha e Gineteada

– Extinção da Chama Crioula

SHOWS

13/09/2022 – TERÇA-FEIRA

20h – Show com Gaúcho da Fronteira

14/09/2022 – QUARTA-FEIRA

20h – Show com Jairo Lambari

15/09/2022 – QUINTA-FEIRA

19h30min – Show com Chão de Areia

21h – Show com André Teixeira

16/09/2022 – SEXTA-FEIRA

20h – Show com Cristiano Quevedo

22h – Show com Enzo Munari

23h – Baile com Banda Vanera

17/09/2022 – SÁBADO

20h – Show com Lisandro Amaral

22h – Show com Enzo Munari

23h30min – Baile com Extremos

18/09/2022- DOMINGO

20h – Show com Quarteto Coração de Porto

19/09/2022 – SEGUNDA-FEIRA

20h – Show com Joca Martins

22h – Show com João Paulo Camiotto

23h30min – Baile com Enzo Munari e Convidados

SÁBADO E DOMINGO

APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS

– CTG Estância da Serra

– PTG Bocal de Prata

Fotos: Divulgação

