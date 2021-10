A prefeitura osoriense, por meio da Assessoria de Esporte e Lazer e Cultura, realizou no último sábado (9), no ginásio da Vila Olímpica, ‘Um doce por um sorriso’. A ação foi alusiva ao Dia das Crianças, comemorado na terça-feira (12).

Além da prefeitura municipal, a ação contou com a participação das concorrentes do concurso Nova Garota Verão. Elas ajudaram na arrecadação de doces, na montagem e entrega dos kits para as crianças carentes do município. Foram realizadas também a entrega de cachorros-quentes e refrigerante para os pequenos.

O prefeito Roger Caputi destacou a importância do evento no intuito de realizar uma ação que contemple as crianças do município. “Foi um evento muito bem organizado pelas assessorias de Esporte e Lazer e de Cultura que contemplaram as nossas crianças. Realizar esse tipo de ação é muito positivo e nos dá muita satisfação em ver a alegria estampada no rosto das nossas crianças”, destacou o prefeito.

FOTO: PMO

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some