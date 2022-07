Prefeitura realiza apresentação dos trabalhos do Plano Diretor

OSÓRIO – Foi realizada no final da manhã da última sexta-feira (8), a apresentação dos trabalhos do Plano Diretor do município. Vale lembrar que a prefeitura está no processo de revisão do Plano Diretor. Durante pouco mais de 15 minutos, o arquiteto Alencar Massulo mostrou como andam os estudos e ainda explicou como a comunidade osoriense pode fazer para participar no processo de reformulação da Lei.

O Plano Diretor trata de diferentes assuntos, como questões de construção, saúde, segurança pública, turismo, desenvolvimento, incentivo ao empreendedorismo, educação, cultura, etc. Elaborado com a participação da sociedade, é um pacto social que define os instrumentos de planejamento urbano para reorganizar os espaços da cidade e garantir a melhoria da qualidade de vida da população.

Devido as mudanças que acontecem no município, de tempos em tempos, o Plano Diretor precisa ser avaliado, alterado e adaptado conforme as necessidades atuais da cidade. Conforme Alencar, a revisão do Plano se iniciou ainda em outubro de 2021, onde foi feito um “apanhado de tudo que seria necessário para que se pudesse iniciar esse processo”. De lá para cá, foi feito um trabalho de diagnóstico, reunindo informações com as secretarias municipais, as concessionárias de serviços públicos, além das demandas da população que possam ser inseridas no Plano.

Um ponto de destaque foi a participação das crianças da Rede Pública Municipal da cidade. A equipe da prefeitura esteve nas escolas conversando com os alunos, por meio de oficinas, para saberem o que eles veem de bom e ruim no município e também o esperam para o futuro da nossa cidade. Alencar explicou que essa participação está relacionada com uma ação que Osório passará a fazer parte, onde a criança será priorizada em qualquer trabalho que possa ser feito pensando no futuro da cidade. “O Plano Diretor é revisado a cada dois, três anos. Mas ele é sempre pensado para os próximos 20 anos. Então, nada mais justo que as crianças participarem desse processo, já que as crianças de hoje serão os adultos lá na frente”, declarou o arquiteto Alencar.

Após reunir todos os dados, agora a equipe começa a trabalhar com as propostas que deverão ser ou não alteradas no Plano. Alencar lembrou que a população osoriense ainda pode seguir auxiliando no processo, com dicas, sugestões e questionamentos até o final de julho. Para isso, basta acessar o site da prefeitura (osorio.atende.net/cidadao) e clicar no banner ‘Revisão do Plano Diretor, preencher o formulário e enviar. O formulário também está disponível na bio do perfil do Instagram – @planodiretorosorio ou se preferir, pode mandar um e-mail para: gestaoterritorialosorio@gmail.com.

Nesta sexta-feira (15), será trabalhado o tema ‘Expansão Urbana’ – Como a cidade cresce? Quando pode ou não ser aumentado o perímetro urbano? Como a cidade vai se desenvolver nos próximos anos? Para que lado ela está indo? Como podemos cuidar para que seja proveitoso o crescimento do município ao invés de apenas poder gerar problemas para o futuro? Já no dia 22 deste mês, serão debatidas as questões de construção: pavimentos, terrenos vazios aproveitados, como que Osório pode crescer para cima e no chão, etc. E no último encontro previsto, em 29 de julho, será falado especificamente sobre a Cidade das Crianças e como será realizada essa participação em prol do futuro do município. Lembrando que todos os encontros são transmitidos ao vivo pela Página do Facebook da prefeitura, nas manhãs de sexta-feira.

Segundo Massulo, a expectativa é conseguir terminar os estudos entre o final de agosto e início de setembro para que o texto seja enviado para a Câmara de Vereadores e possa ser aprovado até o final deste ano.

