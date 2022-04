Prefeito Roger, deputado Alceu, secretário Dirlei e presidente do Comagro Edson.

OSÓRIO – Na manhã de sábado (9), a prefeitura realizou no Largo dos Estudantes Sônia Chemale, durante a Feira do Produtor, a entrega dos equipamentos para a Patrulha Agrícola do município. Estiveram presentes o prefeito Roger Caputi; o secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária Dirlei Souza; o deputado federal Alceu Moreira (MDB), o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Osório e do Conselho Municipal de Agropecuária (Comagro), Edson Souza; entre outras autoridades.

Edson ressaltou as dificuldades que a agricultura do município vem passando ao longo dos últimos anos e que a nova Administração tem proporcionado a reestruturação da área, que, segundo ele, por muito tempo, teve grande destaque na região. Ele lembrou ainda, do cenário atual da agricultura no país, ressaltando “a importância de se ter uma agricultura familiar forte para que as famílias da nossa cidade e da nossa região não venham sofrer com a falta de alimento”.

O secretário Dirlei destacou a importância do ato, onde foram cinco equipamentos, sendo três, uma plantadeira e uma rotativa. O valor dos equipamentos é de aproximadamente R$ 1,4 milhão. O material vai ser disponibilizado famílias e produtores rurais do município. Dirlei ainda adiantou que, por meio do deputado Alceu, o Executivo local estará adquirindo novos equipamentos para a melhoria do serviço agropecuário da cidade.

Conforme o deputado Alceu, o município irá receber R$ 1,4 milhão para reforçar a Patrulha Mecanizada. O valor foi repassado no final de 2020 e só agora estará sendo entregue. O parlamentar explicou a diferença dos dois serviços. A Patrulha Agrícola faz serviços gerais dentro da propriedade do produtor, como por exemplo, nas estradas e açudes. Já a Patrulha Mecanizada, organiza o espaço onde serão realizados os trabalhos de plantação, entre outros. Moreira disse que o que está acontecendo no município era um sonho de muitos anos: o “fazer Política de Abastecimento, auxiliar tanto quem produz, quanto quem consome”.

O prefeito enalteceu a realização do ato, ressaltando a importância do trabalho do deputado Alceu Moreira, assim como a da Secretaria de Agricultura e das entidades da área, que estão trabalhando em conjunto para proporcional o melhor para o produtor e todos os osorienses.

Foto: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some