Prefeitura realiza nova edição do Bazar É Daqui Tem Valor

OSÓRIO – No último domingo (12), o Museu da Estação Férrea recebeu mais uma edição do Bazar É Daqui Tem Valor. Desta vez, o evento foi em alusão ao Dia dos Namorados, comemorado na mesma data. Apesar do frio, o público não deixou de comparecer para prestigiar o trabalho dos artesãos da cidade e ainda pode conferir as apresentações musicais.

Realizado mensalmente pela prefeitura, por meio do Gabinete da Primeira Dama e da Assessoria da Secretaria Municipal de Cultura, o Bazar tem o objetivo de valorizar o pequeno e médio empreendedor, fomentando a economia local. A Primeira Dama Carine Azeredo agradeceu todos os expositores pela parceria. “Nosso objetivo quando criamos o bazar foi gerar oportunidade e renda para os empreendedores do município e entregar à população um novo atrativo para a cidade. Quero agradecer a todos que ajudam na organização desse evento. A cada edição estamos buscando criar coisas novas. Também quero fazer uma referência especial ao prefeito Roger Caputi que acredita no bazar e nos dá todo apoio e estrutura para que possamos fazer com que o bazar se consolide cada vez mais”, declarou Carine.

Foto: PMO

