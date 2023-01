Prefeitura realiza obras no Morro da Borússia

OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras, segue realizando uma série de serviços em diferentes pontos da cidade. Entre os trabalhos, está em andando as obras de melhorias do abastecimento e distribuição de água no Morro da Borússia. Na última sexta-feira (20), o prefeito em exercício Miguel Calderon esteve fiscalizando o trabalho.

Acompanhado do presidente da Câmara de Vereadores em exercício, João Pereira, Calderon também aproveitou para conversar com moradores e ouvir as demandas e anseios da comunidade. “Estive acompanhando o andamento dos trabalhos e serviços que estão sendo realizados e que visam a melhora do abastecimento de água dos moradores aqui da região da Borússia. São importantes obras que tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida do cidadão que mora no interior da nossa cidade”, comentou o prefeito em exercício.

FOTO: PMO