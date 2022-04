Funcionários realizaram roçada na subida do Morro da Borússia.

OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, tem intensificado as obras em diferentes locais da cidade. Entre os serviços realizados semanalmente estão: obras de saneamento, roçadas, limpezas, pinturas, patrolamento e reformas em geral.

Na semana passada, no distrito da Borússia, foram realizadas ações de patrolamento, ensaibramento, roçadas, podas, limpezas em geral, manutenção de placas de sinalização e no entorno da Igreja Santa Rita. Nas praias de Atlântida Sul e Mariápolis foram realizadas capinas, roçadas, limpezas em geral e colocação de paradas de ônibus.

Em Aguapés foi realizada a limpeza de valos e o ensaibramento e roçadas das estradas vicinais. Em Passinhos foi feito patrolamento, roçadas e limpeza em geral nas estradas. E em Santa luzia foram realizadas roçadas, limpezas e manutenções em geral.

Já no Centro da cidade, foram realizadas pinturas do meio-fio e limpeza das ruas. Além disso, também foi realizada a recuperação do asfalto em diversos pontos do município e consertado a rede de esgoto.

O prefeito Roger Caputi destaca que a Administração municipal vem realizando as melhorias necessárias na cidade. “Estamos seguindo esse planejamento de obras em diversos pontos da cidade com o intuito de atender a demanda do cidadão. Quero parabenizar o secretário Cláudio Aliardi, aos subprefeitos que estiveram engajados nesse trabalho e todos os servidores da secretaria de Obras pelo trabalho que eles estão realizando no município”, ressaltou o prefeito Caputi.

Fotos: PMO

