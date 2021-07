A prefeitura municipal realiza nessa sexta-feira (30), a Sopa Solidária. A ação visa atender as famílias em situação precária no município. As famílias podem agendar para receber a sopa pelos telefones: (51) 3663-8315 e (51) 99845-1525 (Whatsap). A entrega ocorre a partir das 16h e 30min, na Vila Olímpica, localizada na Avenida Marcílio Dias, 850, no bairro Medianeira. Vale ressaltar que é necessário levar um pote para a retirada da sopa.

