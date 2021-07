Entre quarta (28) e essa sexta-feira (30), a prefeitura está realizando o Varal Solidário para atender a população de rua e as famílias em vulnerabilidade social. As pessoas podem se dirigir até o local onde ocorre o Varal e realizar a retirada do agasalho, cobertor e calçado para se proteger do frio. Vale ressaltar que, quem quiser doar agasalhos ou roupas, pode realizar a entrega no mesmo local. A ação acontece no ginásio da Vila Olímpica, na Avenida Marcílio Dias, 850, no bairro Medianeira. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h e 30min às 17h e 30min.

ABRIGANDO MORADORES DE RUA

A ação realizada pela prefeitura municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação, juntamente com a Assessoria de Esporte e Lazer, em parceria com a Comunidade Terapêutica Amor Alfa, segue acontecendo na Vila Olímpica.

No local, os moradores de rua recebem os cuidados básicos de higiene, alimentação (jantar e café da manhã), acompanhamento social e de saúde – caso seja necessário, vacinação contra a Covid-19 e a oferta de atendimento técnico, quando desejado – incluindo tratamento ao uso prejudicial de álcool e outras drogas na modalidade da Comunidade Terapêutica.

VOCÊ PODE AJUDAR – Se você identificar pessoas em situação de rua, necessitando de acolhimento, entre em contato. De segunda a sexta-feira, o atendimento é das 8h e 30min às 17h pelo telefone: (51) 3663-2988, com Mateus. Já nos finais de semana e feriados o contato é pelo telefone: (51) 99939-3035, com Paula.

Foto: Divulgação