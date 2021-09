A prefeitura municipal, por meio da Assessoria de Esporte e Lazer, vai realizar no sábado (11), um workshop de skate Longboard. A ação ocorre na Lagoa do Marcelino a partir das 15h e vai ser ministrada pelo campeão brasileiro master e vice-campeão gaúcho master de Downhill, o skatista Luciano Mendes, além de outras atletas da modalidade.

Durante o workshop, os participantes vão poder conhecer osprincípios básicos de equilíbrio, posicionamento, equipamentos de proteção, peças e tipos de skates. Vale ressaltar que é necessário levar o seu skate e equipamento de proteção como capacete, joelheiras, cotoveleiras, etc.Quem não tiver skate, vai ser emprestado um modelo para o participante usar durante o workshop. Vale ressaltar que o uso da máscara vai ser obrigatório durante toda a atividade.

FOTO: Divulgação

