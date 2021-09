No último sábado (11), foi realizado na Lagoa do Marcelino um workshop de Skate Longboard. O evento, realizado pela prefeitura municipal, por meio da Assessoria de Esportes e Lazer, foi conduzido pelo campeão brasileiro master de Skate Downhill, o osoriense Luciano Mendes, além de outros skatistas.

Durante o workshop, os participantes puderam aprender sobre os princípios básicos de equilíbrio, posicionamento, equipamentos de proteção, peças e tipos de skates. O prefeito Roger Caputi esteve presente no evento e ressaltou a importância do apoio ao esporte na cidade. “O skate foi sucesso nas Olimpíadas em Tóquio e agora em Osório tivemos a oportunidade de realizar esse evento em parceria com o atleta Luciano Mendes. Foi um sucesso e temos a intenção de continuar incentivando o esporte no município”, declarou o prefeito.

Foto: PMO

