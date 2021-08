A prefeitura vai realizar no próximo domingo (29), o lançamento do novo logotipo do Turismo da cidade: #OSÓRIO É DEMAIS! Durante o lançamento vão ser apresentadas as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude nesses oito meses de governo.

Também está prevista a realização de diversos shows online. Estão confirmadas as apresentações dos seguintes artistas: Paulinho Di Casa, Rafa Collioni, Léo Pereira e Rodrigo Machado, Bruno Eloy, Rafa Moura, Vitor e João Pedro, Max Carvalho, João Paulo e Tiago Neto, e Marcos Leandro.

A live está marcada para começar às 18h, tendo 30 minutos de apresentação para cada artista. A transmissão ocorre pela Página da prefeitura no Facebook (https://www.facebook.com/PrefeituraDeOsorio).