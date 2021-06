A prefeitura vai realizar uma série de obras na cidade. O valor dessas obras vai ser retirado dos R$ 20 milhões adquiridos por empréstimo na Caixa Econômica Federal, por meio do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), realizado na última gestão.

Na segunda-feira (7), o prefeito Roger Caputi e o vice-prefeito Martim Tressoldi estiveram reunidos com os vereadores osorienses para apresentarem os projetos e o cronograma das obras. Os trabalhos devem iniciar já nos próximos dias. “São várias obras que irão movimentar a economia do município. Vão valorizar diversas regiões da nossa cidade. Vão possibilitar novos investimentos e empreendimentos. Vão melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas, acima de tudo, o nosso governo tem o comprometimento com o gasto público com seriedade, com responsabilidade, sabendo que a partir daí teremos um retorno para a economia da cidade. O município cresce com essas obras e oferece uma melhor condição à população”, declarou o prefeito Roger.

Ao todo, vão ser realizados 19,63 quilômetros de pavimentação asfáltica e de bloquetos. Além disso, parte dos R$ 20 milhões, vai ser utilizada pelo Executivo local para a aquisição de um caminhão limpa fossa, uma minicarregadeira, um caminhão, seis tratores de corte de grama, um trator com roçadeira e uma retroescavadeira. A seguir veja as obras que vão ser realizadas na cidade:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Estrada José de Oliveira Ouriques – 4,5 quilômetros, partindo da interseção com a ERS-030.

PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO

Bairro Albatroz – Ruas Cabo Espinosa, Flores da Cunha, Osvaldo Amaral, Osvaldo Aranha e Salgado Filho.

Bairro Pitangas – Rua Alfredo Aloy, Antonio Feliz de Oliveira, Ely Scopel, Hermínio Famer, Juca Borba e Reduzino Pacheco.

Bairro Serramar – Avenida Ventos do Sul (um quilômetro).

Distrito de Santa Luzia – Ruas Colombo (1,5 quilômetro), Dona Francisca (200 metros) e Canela (70 metros).

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA

Estrada da Baixada – 3,08 quilômetros, partindo da interseção com a ERS-030.

Estrada do Arroio Grande – 820 metros, partindo da interseção com a Estrada da Baixada.

Estrada Maria Isabel da Conceição – Um quilômetro, partindo da interseção com a Estrada Geral da Borússia.

Rodovia Domingos Manoel Pires – Um quilômetro, partindo do término do trecho com pavimentação asfáltica.

PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETOS

Bairro Laranjeiras: Ruas Fátima Rosélia de Andrade, José Duarte Barcelos, Maria Salete de Andrade Donidel, Vanderlei Gomes Anflor e Travessa dos Camargos.

Bairro Caiu do Céu: Ruas Benedito Félix Soares, Cândido Osório da Rosa (trecho), Érico Gravina Martins e Heitor Scholl.

PAVIMENTO COM BLOQUETOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS-FIOS

Bairro Serramar – Ruas Dom Pedro de Alcântara, Bom Jesus, Bom Princípio, Cacequi, Estância Velha, Floriano Peixoto, Porto Xavier, Santa Maria, Santa Rosa, São Francisco de Paula, São Pedro do Sul, Sobradinho, Taquari, Três Forquilhas e Triunfo.

Distrito de Santa Luzia – Rua lateral da ERS-030.

Foto: PMO