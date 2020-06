Em reunião de urgência realizada nesta quinta-feira (4), por videoconferência, os prefeitos da Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte) decidiram intensificar a fiscalização e orientação quanto as medidas de combate a Covid-19, principalmente aos visitantes que se deslocam à região. No último dia 30 de maio, o Litoral Norte passou da bandeira Amarela para a Laranja na avaliação do Governo do Estado, devido ao aumento no número de casos e na taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Tratamento Intensiva (UTI).

“Muitas pessoas tem vindo para as praias ou região da encosta da serra e isso preocupa os gestores públicos, receosos pelo aumento dos índices devido a grande circulação de pessoas”, alertou o presidente da Amlinorte e prefeito de Imbé, Pierre Emerim. Ele informou que a entidade deverá trabalhar numa forte campanha a fim de conscientizar a população que se desloca para o litoral das medidas restritivas e de cuidado contra o coronavírus, principalmente quanto ao uso de máscara, que é obrigatório conforme Decreto Estadual.

Para o feriadão de Corpus Christi ficou combinado que os municípios do litoral deverão montar barreiras sanitárias, com fiscalização nos acessos de chegada, orientando os visitantes, cobrando o uso de máscaras e, se possível, fazendo testagem de temperatura ou testes rápidos, se necessário. A fiscalização no comércio também deverá ser intensificada na passagem do feriado e mantida nos finais de semana, momento em que aumenta a circulação de pessoas. A Amlinorte deverá ainda solicitar à secretaria da Saúde do Estado um olhar diferenciado no número de leitos de UTI disponíveis na região, levando em consideração esse aumento involuntário de demanda.

Foto: Rose Scherer