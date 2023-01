Prejuízo com furto de cabos de energia no Estado é de sete milhões de reais

Um problema constante, principalmente no Litoral Norte gaúcho, o furto de cabos de energia elétrica, além de causar muitos transtornos à população, tem gerado um prejuízo para o Grupo CEEE Equatorial. Conforme a CEEE, “esta prática, além de prejudicar a qualidade e a continuidade da distribuição, traz ônus na recomposição da rede que foi subtraída”. Em geral, os cabos são retirados para a extração do cobre, produto comumente vendido em ferros-velhos.

Somente em 2022, foram cerca de 110 toneladas de fios furtados nos 72 municípios da área de concessão da Companhia, um prejuízo estimado em aproximadamente sete milhões de reais. Na comparação com 2021, houve um aumento de quase 113,6%. Naquele ano foram 51,5 toneladas de cabos furtados, o que equivale a um prejuízo de cerca de cinco milhões de reais. Ainda no ano passado, foram registrados 6.875 casos de furtos de fios de energia em todo o Estado. Desses, 1.763, mais de um quarto (25,6%), foram no Litoral Norte gaúcho, uma média de cinco por dia. Na comparação com 2021, houve um aumento na região de cerca de 125,7%.

As cidades mais atingidas são Rio Grande (no Litoral Sul), a capital Porto Alegre e as cidades do Litoral Norte Tramandaí, Capão da Canoa e Balneário Pinhal. As três últimas somadas a Arroio do Sal, Mostardas, Osório e Tavares, além de São José do Norte, juntas, têm impactos de até 60% na Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e na Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC).

Vale destacar que os crimes praticados aqui na região são de maiores proporções, havendo, em média, uma subtração de três a quatro quilômetros de cabos por ocorrência. No último ano, os municípios do Litoral Norte tiveram 145 quilômetros ou 53,7 toneladas de fios furtados, atingindo 345 mil clientes, o que gerou um prejuízo de aproximadamente R$ 3,35 milhões.

SOLUÇÕES E PARCERIAS

No intuito de combater este crime, a CEEE Equatorial trabalha, em parceria com a Polícia Civil (PC) e a Brigada Militar (BM), para identificar os ladrões de cabos de energia, já realizando uma série de ações no Litoral para coibir esta prática. No último dia 05 de dezembro, uma Operação conjunta envolvendo PC, BM, além de Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e Guarda Municipal, fiscalizou nove centrais de triagem de recicláveis e sucatas. Durante as ações realizadas nos municípios de Imbé e Tramandaí, a qual contou com a participação de 60 agentes, oito pessoas foram autuadas, sendo necessário assinarem termos circunstanciais.

Durante ações em Imbé e Tramandaí foram autuadas oito pessoas. – FOTO: BM

Ao mesmo tempo, a empresa vem substituindo os cabos de cobre pelos de alumínio, produto menos procurado no mercado. Em 2022, 150 quilômetros de cabos de cobre foram substituídos, em todo o Litoral.

Somente no ano passado, funcionários da CEEE

substituíram na região 150 quilômetros de cabos

de cobre por fios de alumínio. – FOTO: CEEE

DENUNCIE

A denúncia dos clientes também auxilia no combate ao furto de cabos. A CEEE Grupo Equatorial pede para que o cliente, ao perceber qualquer movimentação diferente próxima à rede da Companhia, entre em contato por meio dos seguintes canais de comunicação: Site: www.ceee.equatorialenergia.com.br ou pelo telefone: 0800 721 2333. Vale ressaltar que, somente profissionais devidamente trajados com uniformes da CEEE ou a serviço da Companhia estão autorizados a realizar serviços na rede elétrica.