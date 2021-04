O presidente da Assembleia Legislativa do RS (AL-RS), o deputado Gabriel Souza esteve reunido na última quinta-feira (15), de maneira virtual, com representantes do grupo de Mulheres Empreendedoras do Litoral (Mel). As empresárias e proprietárias de negócios na região aproveitaram a ocasião para pedir apoio para a categoria ter acesso a linhas de crédito e outras iniciativas para o enfrentamento da crise ocasionada pela pandemia.

Durante a reunião, Gabriel aproveitou para detalhar as medidas que a Assembleia estava realizando para auxiliar a categoria. O deputado apresentou o repasse de sete milhões de reias do Parlamento para complementar o auxílio emergencial gaúcho com foco no setor de eventos, totalizando R$ 107 milhões, bem como os projetos de incentivo à economia que deverão ser apreciados pela AL-RS nas próximas semanas.

AUXÍLIO EMERGENCIAL GAÚCHO

Destinado aos setores de gastronomia, hotelaria e famílias em situação de vulnerabilidade, o auxílio emergencial gaúcho começou a ser construído a partir de debates em reuniões da Assembleia. Depois de formatado pelo Governo do Estado, foi aprovado no Legislativo no dia 06/04 e prevê o repasse de R$ 100 milhões para 96.418 beneficiários diretos. Na ocasião, o presidente anunciou o aporte, com economias da Casa, de sete milhões de reais para incluir os trabalhadores dos eventos no programa.

Souza finalizou a conversa com as integrantes do movimento citando os sete projetos de lei encaminhados pelo Executivo, os quais devem entrar na pauta da Sessão Plenária dessa terça-feira (20). Vale ressaltar que representantes da educação também procuram o presidente do Legislativo para pedir apoio para o setor. Quanto a isso, o deputado Gabriel informou que irá a Brasília nos próximos dias para levar o pleito de antecipação da vacinação dos professores e trabalhadores da área.

Foto: Joel Vargas