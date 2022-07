Preso da PMEO comandava esquema de roubo de cargas de cigarros

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil (PC) deflagrou no início da manhã de quarta-feira (27), a operação Maria Fumaça com o objetivo de desmontar uma quadrilha de roubo de cargas que aliciava motoristas de entregas de cigarros. Mais de meio milhão de reais em mercadorias foram subtraídos pelo grupo criminoso.

Ao todo, foram cumpridos 21 mandados, sendo oito de buscas e apreensão e 13 de prisão. Vale ressaltar que seis indivíduos, já estavam presos em presídios do Estado, incluindo o comandante da quadrilha, que se encontra na Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO). O indivíduo está cumprindo pena pelos crimes de homicídio e posse/porte de arma de fogo.

Além de Osório, também foram realizadas ações em Alvorada, Cachoeirinha, Canoas e Porto Alegre. Além das prisões, os policiais conseguiram apreender diversos materiais de interesse da investigação, incluindo telefones celulares.

INVESTIGAÇÃO

A investigação começou há cinco meses e apontou que a organização criminosa roubava cargas de cigarros na capital e na região Metropolitana do Estado. O grupo era liderado pelo apenado da PMO. Motoristas que realizavam as entregas de cigarros eram cooptadas. Uma delas, próxima ao comando da quadrilha, fornecia informações privilegiadas sobre as rotas, cargas transportadas, veículos e seus motoristas, facilitando a abordagem e o sucesso da ação delituosa.

Já a outra, de uma empresa terceirizada, levou diretamente a um depósito da quadrilha, por duas vezes, a carga que transportava, falsamente registrando ocorrências de roubo. Neste mesmo depósito, em abril deste ano, os policiais civis detiveram três pessoas na posse da mercadoria roubada, logo após o fato.

Conforme o trabalho investigativo, o apenado utilizava um telefone celular para orquestrar as ações criminosas e arrebatar novos integrantes visando às ações de roubos. Ele contava com a colaboração da companheira em liberdade. No período do trabalho policial, vários integrantes da quadrilha foram presos, sendo substituídos por outros. Até o momento, há registro de pelo menos 14 roubos. A Polícia Civil segue investigando o caso.

