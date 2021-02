A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na madrugada deste domingo (31/01), um homem por tráfico de drogas. A prisão ocorreu quando o indivíduo de 26 anos de idade trafegava pela BR-101, abordo de um automóvel Voyage, com placas de Novo Hamburgo (região dos Vales).

Segundo a PRF, durante revista no veículo foram apreendidos 10,6 quilos de cocaína. A droga estava escondida em um compartimento secreto no painel do carro. Os agentes informaram que o material estava vindo de Santa Catarina e deveria ser entregue na região Metropolitana de Porto Alegre. O condutor, que já possuía antecedentes pelo crime de jogos de azar, foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia (DP) da cidade, onde foi registrada a ocorrência.

Foto: PRF