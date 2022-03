OSÓRIO – Um homem de 47 anos de idade foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã de segunda-feira (14), transportando mais de 100 quilos de drogas. Segundo a PRF, os agentes foram informados de que um automóvel Volkswagen estaria seguindo em direção a região Metropolitana para realizar a entrega de entorpecentes.

Ao avistarem o automóvel suspeito, com placas de Itajaí (SC), foi ordenado ao motorista que parasse. Durante a revista, os policiais encontram 106 quilos de uma pasta de base de cocaína. A substância estava escondida dentro de uma bolsa no porta-malas do carro. Conforme a PRF, a substância apreendida está avaliada em aproximadamente 13 milhões de reais.

O condutor, um homem de 47 anos, chegou a confessar aos policiais que pegou o carro com a droga e que iria entregá-la na cidade de Guaíba. Ele foi preso em flagrante e conduzido a Delegacia para o registro de ocorrência.

FOTO: PRF

LEGENDA: Substância estava escondida em bolsa no porta-malas do veículo.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some