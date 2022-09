PRF apreende 223 quilos de maconha na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava uma Operação de combate ao tráfico de drogas, na madrugada de quinta-feira (1), quando avistaram um veículo e situação suspeita e resolveram abordá-lo. A abordagem do automóvel ocorreu na BR-101, no município de Torres.

O Monza, com placas de Lages (SC), estava sendo conduzido por um homem de 40 anos de idade, morador de São Leopoldo (na região Metropolitana), o qual já possuía diversos antecedentes pelo crime de violência doméstica.

Conforme a PRF, os agentes, ao se aproximarem do carro, sentiram cheiro de maconha. Ao questionarem o condutor, o mesmo afirmou que estava transportando drogas. Em revista no veículo, os policiais encontraram 223 quilos de maconha dentro do porta-malas. Diante dos fatos, o homem foi preso e conduzido, juntamente com o material e o automóvel apreendidos, a Delegacia de Polícia (DP) de Torres para registro de ocorrência.

