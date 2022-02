OSÓRIO – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu informações na manhã de terça-feira (25), de que um automóvel estaria transportando uma quantidade de drogas pela BR-101. O veículo suspeito, um Peugeot 308 com placas de Balneário Camboriú (SC), foi abordado quando trafegava pelo município em direção a Porto Alegre.

No carro estava apenas o motorista, um homem de 36 anos de idade, natural de Santa Catarina. O condutor relatou aos policiais que estava indo a capital visitar a sua namorada. Durante revista minuciosa no automóvel, os agentes da PRF encontraram mais de 25 quilos de cocaína dentro do tanque de combustível. Segundo a PRF, o material apreendido está avaliado em R$ 4,6 milhões.

Conforme a PRF, o homem não soube explicar a origem dos entorpecentes. Ele foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP) da cidade, juntamente com a droga e o carro apreendidos, para o registro de ocorrência. Posteriormente, o criminoso foi conduzido ao sistema prisional, onde vai ficar à disposição da Justiça.

FOTO: PRF

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some