PRF apreende 25 quilos de drogas na BR-101

Um homem de 42 anos de idade foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã de terça-feira (13), transportando uma carga de drogas na BR-101, em Torres, próximo à divisa com Santa Catarina. Conforme a PRF, os agentes realizavam uma Operação de fiscalização quando abordaram o indivíduo abordo de um HB20 com placas de Itapema (SC).

Após buscas no veículo, os policiais encontraram tabletes de cocaína escondidos no painel do carro. Ao todo, foram apreendidos 25 quilos de entorpecentes, o equivalente a cerca de 4,5 milhões de reais em dinheiro. O motorista, natural de Palmeira das Missões (na região Noroeste), foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.

Desde o dia 30 de novembro, essa é a quarta apreensão de drogas da PRF somente no trecho da BR-101 no Litoral Norte. Contando com esta última apreensão, os policiais já recolheram mais de 720 quilos de drogas, como maconha, crack e cocaína, sendo cinco pessoas presas (três homens e duas mulheres). As outras ações aconteceram em Osório e Torres (duas).

Foto: PRF