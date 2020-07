A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desSe domingo (28), 30 quilos de uma pasta a base de cocaína. A substância foi localizada na forração de um veículo que trafegava pela BR-101. Segundo a PRF, o motorista do automóvel, uma caminhonete Montana com placas de Caxias do Sul (na Serra), já possuía antecedentes por tráfico de drogas.

O homem de 38 anos, natural de Campo Bom, na região Metropolitana do Estado, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município, onde foi registrada a ocorrência.

OUTRAS APREENSÕES

Durante a semana passada, a PRF apreendeu aproximadamente 35 quilos de drogas na BR-101. Foram apreendidas drogas como maconha, cocaína e skunk. Ao todo, cinco pessoas (quatro homens e uma mulher), entre 26 e 37 anos de idade, foram presas. As ações ocorreram nas cidades de Osório, Torres e Terra de Areia, e fazem parte da segunda etapa da Operação Tamoio, que objetiva combater o transporte e o tráfico de drogas nas rodovias federais.

FOTO: PRF