A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem, na noite dessa terça-feira (16), por tráfico de drogas. O indivíduo foi preso quando trafegava pela BR-101 em um automóvel Sandero, no sentido Litoral – Porto Alegre. A ação faz parte de uma Operação de combate ao tráfico na região.

No veículo, foram apreendidos 44 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 38 quilos da droga. A substância estava dentro de sacos plásticos em cima do banco traseiro e no assoalho do carro. Segundo os agentes informaram, em 2019 o homem, de 24 anos de idade, já havia sido preso na capital pelo mesmo crime e também por porte ilegal de arma de fogo.

O indivíduo foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia da cidade, onde foi registrada a ocorrência.

Foto: PRF