Em nova Operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), um homem foi preso por tráfico de drogas. A prisão ocorreu na noite de sábado (25), quando o indivíduo trafegava pela BR-101. A abordagem ocorreu após os agentes receberem informações do serviço de inteligência da PRF, sobre o indivíduo.

Segundo a PRF, o homem de 31 anos de idade e natural de Campo Grande (MS), estava sendo pago para transportar drogas do Estado do Mato Grosso do Sul até a região Metropolitana de Porto Alegre. No interior do veículo onde estava o indivíduo, foram apreendidos 40 quilos de uma pasta a base de cocaína. A substância estava escondida no fundo falso de um automóvel Corolla, com placas de Campo Grande.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil da cidade, junto com a droga e o carro apreendido, onde foi registrada a ocorrência.

Foto: PRF